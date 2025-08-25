«Известия» узнали о новом авиационном сборе для пассажиров в России

В России планируется введение нового авиационного сбора. Собранные средства будут направляться в фонд, который займется реконструкцией аэродромов. Об этом в своем материале пишет издание «Известия».

Нововведение, которое может вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 марта 2032 года, предусматривает дополнительную плату в размере 150 рублей для каждого пассажира.

Платеж будет взиматься авиакомпаниями.

Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, считает, что повышение стоимости авиабилетов не должно привлекать к себе чрезмерного внимания. Он указывает, что цена за рейс из Москвы в Санкт-Петербург составляет около четырех тысяч рублей и поэтому изменение стоимости не должно вызывать сильного резонанса среди пассажиров.

«И 4150 рублей – это не та разница, что остановит человека от полета или как-то скажется на его кошельке», – сказал эксперт.

Воздушные гавани будут распределены по специальным группам. Средства, собранные с каждой группы, будут храниться на отдельном банковском счете. Эти средства в дальнейшем будут использоваться исключительно для улучшения инфраструктуры аэропортов соответствующей группы.