«Известия» узнали о новом авиационном сборе для пассажиров в России
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
В России планируется введение нового авиационного сбора. Собранные средства будут направляться в фонд, который займется реконструкцией аэродромов. Об этом в своем материале пишет издание «Известия».
Нововведение, которое может вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 марта 2032 года, предусматривает дополнительную плату в размере 150 рублей для каждого пассажира.
Платеж будет взиматься авиакомпаниями.
Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, считает, что повышение стоимости авиабилетов не должно привлекать к себе чрезмерного внимания. Он указывает, что цена за рейс из Москвы в Санкт-Петербург составляет около четырех тысяч рублей и поэтому изменение стоимости не должно вызывать сильного резонанса среди пассажиров.
«И 4150 рублей – это не та разница, что остановит человека от полета или как-то скажется на его кошельке», – сказал эксперт.
Воздушные гавани будут распределены по специальным группам. Средства, собранные с каждой группы, будут храниться на отдельном банковском счете. Эти средства в дальнейшем будут использоваться исключительно для улучшения инфраструктуры аэропортов соответствующей группы.