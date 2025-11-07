«Я накрыл её тазом, а сверху поставил молоко, чтобы не улетела». Как летучая мышь в квартиру на 45-м этаже?

Житель жилого комплекса на улице Народного ополчения столкнулся с неожиданным визитом — в его квартиру на 45-м этаже проникла летучая мышь.

Инцидент, привлекший внимание Telegram-канала «Москва М125», завершился благополучно благодаря оперативной работе спасателей.

Прибывшие на вызов специалисты застали следующую картину: чтобы обезопасить себя и изолировать животное, хозяин жилья накрыл его розовым пластиковым тазом, а для верности придавил конструкцию пакетом молока. После этого незваная гостья была аккуратно извлечена из-под импровизированного купола и передана для последующей реабилитации в Центр рукокрылых при Московском зоопарке.

Ранее эколог Бурмистров заявил о том, что летучие мыши могут переносить инфекции и паразитов.