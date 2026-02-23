«Я редко бываю счастлив». Миллиардер Илон Маск признался в глубокой грусти

Владелец компаний Tesla и SpaceX, американский изобретатель и предприниматель Илон Маск неожиданно откровенно ответил на вопрос подписчика в социальной сети X (бывшая Twitter). Пользователь поинтересовался у миллиардера, является ли тот более счастливым человеком по сравнению с остальными, или же просто его голос слышен громче других из-за положения в обществе.

Реакция бизнесмена была лаконичной, но эмоционально тяжелой.

«Я редко бываю счастлив», — написал он.

Это далеко не первый случай, когда глава SpaceX и Tesla поднимает тему душевного дискомфорта. Ранее в той же соцсети Х Илон Маск уже делился пессимистичным наблюдением о том, что «за деньги счастье не купишь». Тогда свое сообщение он также сопроводил грустным смайлом.

Примечательно, что подобные заявления звучат на фоне феноменального финансового успеха Маска. На сегодняшний день он удерживает титул одного из самых состоятельных людей на планете. Согласно подсчетам журнала Forbes, его капитал достиг астрономической отметки в $852 млрд долларов. Более того, Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье личное состояние превысило порог в $800 млрд, что делает его признание о редких моментах счастья еще более контрастным.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил о необходимости возобновления масштабных лунных миссий.