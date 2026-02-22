«Я так не могу»: Стало известно, что заставило Кейт Миддлтон разорвать помолвку с принцем Уильямом

История королевской четы знала не только счастливые моменты, но и периоды тяжелых сомнений. В преддверии своего 25-летия Кейт Миддлтон планировала обычную прогулку, однако у порога ее квартиры ее уже караулили фотографы. Не выдержав тотального давления прессы, девушка в отчаянии набрала номер Уильяма и сквозь слезы призналась, что устала и «больше так не может».

Этот момент стал переломным. Спустя несколько месяцев Кейт решилась на откровенный разговор и выдвинула наследнику престола условие: либо он дает понять, что их союз имеет будущее, либо им придется разойтись. Ответ принца был уклончивым — он заявил, что не готов давать обещания.

Однако ситуацию изменила мудрость королевы. Елизавета II пригласила внука на традиционный воскресный обед и тонко дала ему понять, что «путь, основанный на вере и твердости намерений», является единственно правильным. Слова бабушки возымели действие: принц написал Кейт покаянное письмо, в котором просил о встрече и возможности все исправить. Их роман получил второй шанс, который в итоге привел к алтарю.

