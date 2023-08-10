Ямальские дети создадут арт-объект для форума «Новой Третьяковки» в Москве

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Москве стартовал детский культурный форум, который проводится на базе музея Новая Третьяковка.

В рамках форума 10 детей из Ямала также присоединились к мероприятию. В течение двух дней участники форума будут участвовать в обширной образовательно-просветительской программе и различных фестивалях.

Одной из активностей будет создание арт-объекта под названием «Открой себя, открой Мир». Кроме того, дети примут участие в хакатоне «Наследники культуры: Мост в будущее», который направлен на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Мероприятие предоставляет уникальную возможность для детей расширить свои знания и навыки. Это стимулирует творческое мышление и обогащает представления детей о мире и наследии различных культур.