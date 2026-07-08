В Солнечногорске в ходе капремонта Радумльского лицея–интерната стартовало благоустройство

В поселке Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт Радумльского лицея-интерната, строители ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность объекта достигла 75%, открыть обновленный комплекс планируется в сентябре 2026 года. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь лицея составляет более 2,4 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, все внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности, благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

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