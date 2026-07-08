Жители Подмосковья подали более 1,5 тыс. онлайн-заявок на получение охотничьего билета

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 1,5 тыс. заявлений на получение охотничьего билета, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Документы» – «Спецразрешения». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой могут дееспособные граждане старше 16 лет, которые имеют постоянную или временную регистрацию в регионе и не имеют судимости. Заявители, которые впервые оформляют охотничий билет, и те, чей билет был аннулирован по судебному решению, должны будут пройти тестирование на знание охотничьего минимума.

Напомним, что ознакомиться с решением по услуге можно будет в личном кабинете на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.