«Мне сказали, что у меня аневризма мозга»: Пенелопа Крус рассказала об ошибочном диагнозе

Голливудская актриса Пенелопа Крус пережила настоящий шок на съемках фильма «Черный мяч», пишет The Voice. Врачи сообщили ей о возможной аневризме мозга, и это известие мгновенно перевернуло все внутри. Однако срочное обследование показало: диагноз ошибочен. Тревога оказалась ложной, но страх, который она испытала, не прошел бесследно.

Актриса рассказала, что этот случай не сломил ее, а, наоборот, укрепил. Она стала сильнее как человек и как артистка.

Пережитое заставило Крус серьезно пересмотреть свои привычки. Она решила полностью изменить образ жизни и бросила пить, курить, а также посещать шумные вечеринки. Пенелопа осознала, насколько хрупко здоровье, и начала заботиться о себе гораздо лучше.

В интервью Крус подняла важную тему женского здоровья. Она отметила, что заболевания, затрагивающие только женщин, остаются на периферии медицинской науки. Финансирование таких исследований значительно меньше, чем мужских.

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