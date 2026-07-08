«Спартак» продлил капитана команды на три года

Московский «Спартак» сообщил о подписании нового контракта с капитаном команды защитником Андреем Мироновым. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Миронов набрал 21 (6+15) очко в 71 матче с учетом плей-офф. Защитник стал лидером команды по силовым приемам (125) и заблокированным броскам (128).

Миронов выступает за «Спартак» на протяжении двух сезонов, ранее он играл в КХЛ за московское «Динамо», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности Миронов сыграл в КХЛ 777 матчей, в которых набрал 225 (57+168) очков.

Хоккеист выступал за сборную России, в составе которой выигрывал серебро (2015) и бронзу (2017) на чемпионатах мира.

Ранее словацкий нападающий Павол Регенда признался, что в НХЛ ему комфортнее всего общаться с российскими хоккеистами из-за схожести менталитета.