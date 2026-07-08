Дмитрий Тарасов перестал общаться с 17-летней дочерью

Бывший футболист Дмитрий Тарасов перестал общаться со своей 17 дочерью от первого брака с Оксаной Пономаренко, сообщает The Voice. После расставания родителей девочка осталась жить с матерью.

В интервью Наталье Подольской в шоу «Ваша Наташа» спортсмен отметил, что в их отношениях наступил непростой период. Тарасов объяснил, что дочь систематически не держит слово, и это вынудило его поставить общение на паузу. Они не переписывались около месяца.

«Я не писал, потому что у нас на последней встрече были определенные договоренности, но она их просто не выполняет. Мне это неприятно», — заявил Тарасов.

Кроме того, футболисту не нравится, что его первая дочь не стремится поддерживать связь с младшими братьями и сестрами. Сама девочка ранее заявляла, что отец не расположен к душевным перепискам и на все сообщения отвечал ей «работаю».

У Тарасов было два брака — с Пономаренко, а также с певицей Ольгой Бузовой. Третьей женой футболиста оказалась модель Анастасия Костенко, которая родила ему двух дочерей и двух сыновей.

Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский начал выплачивать алименты на шестилетнюю дочь.