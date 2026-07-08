В Подмосковье с начала года сертификаты на приобретение жилья получили 246 молодых семей

В Подмосковье с начала 2026 года сертификаты на приобретение жилья получили 246 молодых семей. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Всего же за 5 лет, с 2021 года, участниками программы, улучшившими свои жилищные условия, стали свыше 1,3 тыс. молодых семей. В том числе это 400 многодетных семей и 23 семьи участников СВО», — отметил он.

В Подмосковье реализуется программа «Молодая семья», которая нацелена на оказание поддержки семьям в возрасте до 35 лет, нуждающимся в жилье. На сайте госуслуг региона доступна комплексная услуга «Молодая семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.