В Домодедово завершат капремонт детского сада при Востряковском лицее

В микрорайоне Авиационный в Домодедово на улице Чкалова, 6 завершаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения «Светлячок» при Востряковском лицее № 1, строительная готовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 37 строителей и три единицы техники. Подрядчик ведет устройство входной группы, монтаж дверных блоков, чистовую отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций, электромонтажные работы», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, специалисты также ведут благоустройство на прилегающей территории. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить до конца 2026 года.

Здание построили в 1972 году, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, модернизацию пищеблока, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. В детский сад закупят новую мебель и оборудование.

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