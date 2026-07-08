Огурец с грядки по цене магазинного: подмосковный садовод честно подсчитал, во сколько обходится дача

Подмосковный садовод Борис Воронович в беседе с REGIONS подсчитал реальную стоимость дачи и объяснил, почему люди продолжают держать участки, даже когда те не окупаются. По его оценкам, минимальные годовые затраты составляют около ₽19 тыс., средние — ₽50–60 тыс., а с учетом бензина и ремонта теплиц могут превышать ₽100 тыс. При этом экономия на покупных овощах и фруктах за сезон редко выходит за пределы ₽30–50 тыс., то есть в лучшем случае расходы и выгода примерно равны, а чаще дача оказывается убыточной с точки зрения финансов.

Однако, по словам Вороновича, никто не ведет бухгалтерию, когда ест свежий огурец с грядки или варит варенье из своей смородины. Главные причины, удерживающие людей на участках, — не деньги, а качество продуктов, физическая активность, психологический комфорт, общение с соседями и семьей, а также традиция, которая передается поколениями. Садовод резюмировал, что дача — это про запах земли, тепло парника и разговоры через забор, то есть про то, что нельзя купить ни за какие деньги. Если цель — сэкономить, участок вряд ли станет прибыльным проектом, но если ищут здоровье, натуральные продукты и радость от созидания, дача остается лучшим вложением.