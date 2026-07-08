Ни минуты без дела: как лагерь «Дельфин» заряжает детей энергией в Павловском Посаде
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде продолжается работа физкультурно‑оздоровительного лагеря «Дельфин». Согласно данным администрации города, вторую смену лагеря дневного пребывания на базе ФОК «Надежда» открыли 1 июля — в ней отдыхают свыше 100 юных жителей города.
Программа смены построена так, чтобы каникулы прошли активно: ребята занимаются общей физической подготовкой, плавают в бассейне, участвуют в отрядных мероприятиях и посещают мастер‑классы.
Помимо занятий на базе, для детей организуют выездные события — экскурсии в библиотеку и музеи Павловского Посада, походы в кино, поездки на Ледовую арену, а также игры на свежем воздухе.
Смена продлится еще почти месяц — за это время ребята смогут не только укрепить здоровье, но и получить новые впечатления, найти друзей и открыть в себе творческие способности.