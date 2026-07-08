Ни минуты без дела: как лагерь «Дельфин» заряжает детей энергией в Павловском Посаде

Программа смены построена так, чтобы каникулы прошли активно: ребята занимаются общей физической подготовкой, плавают в бассейне, участвуют в отрядных мероприятиях и посещают мастер‑классы.



Помимо занятий на базе, для детей организуют выездные события — экскурсии в библиотеку и музеи Павловского Посада, походы в кино, поездки на Ледовую арену, а также игры на свежем воздухе.



Смена продлится еще почти месяц — за это время ребята смогут не только укрепить здоровье, но и получить новые впечатления, найти друзей и открыть в себе творческие способности.