Экстрасенс Кашпировский попал на операционный стол

Анатолий Кашпировский, известный на всю страну как гипнотизер и целитель, оказался на больничной койке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По информации источника, состояние экстрасенса ухудшилось на фоне самолечения.

Отмечается, что Кашпировский в домашних условиях ставил себе капельницы с антибиотиками, однако это не помогло. Целитель пожаловался на сильные боли в области живота и был срочно госпитализирован.

В больнице врачи провели срочное стентирование и биопсию. Исследование показало наличие злокачественной опухоли. Точный диагноз и прогнозы врачей не раскрываются. Известно, что операция прошла успешно, но восстановление будет долгим.

Сам Кашпировский уже перенес все свои «лечебные сеансы» на сентябрь. Ранее он планировал проводить их летом, но теперь планы изменились.

Это не первая госпитализация гипнотизера за последнее время. В ноябре 2025 года Кашпировского доставили в больницу после потери сознания в Москве. Тогда врачи заподозрили у него микроинсульт.

Ранее сообщалось, что экстрасенс Анатолий Кашпировский остался без квартиры в Москве из-за молодой жены.