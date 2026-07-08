Банкротство будут проводить по новым правилам: что изменится

Госдума приняла во втором чтении законопроект о масштабной реформе института банкротства, третье чтение назначено на 8 июля. Документ меняет саму логику процедуры: теперь приоритетом станет не ликвидация компаний, а их финансовое восстановление. Что именно изменится и когда заработают новые правила, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий.

Компании смогут избежать банкротства через санацию

Главное нововведение — появление механизма внесудебной санации. Если предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, оно сможет договориться с кредиторами еще до начала процедуры банкротства.

Для крупных компаний с активами свыше 1 млрд рублей вводится комплексное соглашение о санации, которое утверждает суд. Если его поддержит большинство независимых кредиторов, документ сможет распространяться и на тех, кто первоначально выступал против.

«Реформа направлена на то, чтобы сохранить жизнеспособный бизнес и исключить ситуации, когда один кредитор фактически блокирует восстановление компании, несмотря на поддержку большинства», — пояснила Галий.

Судебная реструктуризация и новые правила для управляющих

Если договориться заранее не удалось, но предприятие еще можно спасти, суд сможет утвердить план реструктуризации долгов сроком до четырех лет с возможностью продления. За его исполнением будет следить антикризисный управляющий.

Одновременно меняется порядок работы арбитражных управляющих. Появится государственный реестр, система оценки эффективности и автоматический случайный выбор кандидатур для конкретных дел. Кроме того, вводятся новые правила проведения торгов имуществом должников и ответственность кредиторов за решения о продолжении деятельности предприятия.

«Главная идея реформы — сначала использовать все возможности для восстановления бизнеса и только если это невозможно, переходить к ликвидации. Такой подход позволит сохранить рабочие места, производственные цепочки и налоговую базу», — подчеркнула эксперт.

Третье чтение законопроекта запланировано на 8 июля. В случае окончательного принятия основные положения закона вступят в силу через год после официального опубликования, а отдельные цифровые механизмы будут внедряться поэтапно до 2030 года.

Когда долги начинают расти, а выплаты становятся неподъемными, процедура банкротства многим кажется быстрым и почти безболезненным выходом. В интернете обещают «полное списание долгов» и новую финансовую жизнь с чистого листа. Но за красивыми формулировками часто скрываются серьезные последствия — от потери имущества до проблем с карьерой и кредитной историей.