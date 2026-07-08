В рамках подготовки к отопительному сезону гидравлические испытания прошли более 50% теплосетей в Подмосковье

В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону гидравлические испытания прошли уже более половины тепловых сетей. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«В преддверии нового отопительного сезона запланировали проведение гидравлических испытаний на 11 тыс. км тепловых сетей. На текущий момент работы уже проведены примерно на 5,5 тыс. км», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Лидерами по проведению работ стали Бронницы, Молодежный и Зарайск, где испытания провели на 100%. На 99% работы выполнены в Жуковском и Шаховской, на 98% — в Луховицах и Волоколамске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации теплоснабжения в Истре.