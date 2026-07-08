Суперкомпьютер Opta дал новый прогноз на победителя чемпионата мира

Суперкомпьютер Opta внес изменения в список фаворитов чемпионата мира по футболу после завершения матчей 1/8 финала.

По-прежнему топ возглавляет сборная Франции, ее победу ИИ оценивает в 28%. Франция одержала победы во всех пяти матчах на чемпионате с общим счетом 14:2. В четвертьфинал «трехцветные» прошли после непростой виктории над Парагваем (1:0).

В тройку также входят Испания (22%) и Англия (17%). А вот действующий чемпион мира Аргентина выпала из топ-3 после тяжелейшей победы над командой Египта. Напомним, к 79-й минуте южноамериканцы уступали со счетом 0:2, но затем забили три мяча за 13 минут. Теперь шансы аргентинцев суперкомпьютер оценивает в 16%.

Остальные участники четвертьфиналов, согласно анализу Opta, имеют незначительные шансы на победу. Норвегии суперкомпьютер отводит 6%, Марокко и Бельгии — 4%, Швейцарии — 3%.

В четвертьфиналах сыграют Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Англия — Норвегия, Аргентина — Швейцария.