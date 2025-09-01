Юная россиянка погибла на торжественной линейке в День знаний
SHOT: Школьница умерла во время линейки в Ульяновской области
Фото: [pxhere.com]
В Ульяновской области на линейке скончалась 12-летняя школьница. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил телеграм-канал SHOT.
На торжественной линейке 1 сентября в поселке Октябрьском Ульяновской области умерла 12-летняя школьница. По информации источников, девочке стало плохо во время праздничного мероприятия в Октябрьском сельском лицее. Сначала ей предложили воду, а затем отвели в медицинский пункт.
После этого ее госпитализировали. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, у школьницы был порок сердца, что могло стать причиной ухудшения состояния. Следственный комитет начал разбираться в обстоятельствах инцидента.
