Юная жительница Красноармейска одержала победу в VIII премии «Тинейджер 2024»

VIII премия «Тинейджер 2024» состоялась в ГДК Красноармейска и собрала на сцене молодых людей, полных энергии и творческих стремлений. За годы своего существования этот проект привлек к себе внимание более 80 участников, каждый из которых готов проявить свои способности на глазах у всех.

В этом году за главный приз боролись 11 подростков из городского округа Пушкинский, возрастом от 14 до 17 лет. Участники представили разнообразные выступления, которые отражали их личные увлечения и индивидуальность.

Победу в конкурсе одержала Василиса Полисонова, жительница Красноармейска. Ей вручили диплом и сертификат на 5 тыс. руб. Специальный приз от организации «Волонтеры культуры/Пушкинский МО» получил Александр Чернышов из Ивантеевки.