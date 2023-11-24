Юные музыканты из Электрогорска приняли участие в музыкальном конкурсе

20 ноября на фортепианном отделении Детской школы искусств в Электрогорске прошел замечательный конкурс этюдов под названием «Ровность и беглость».

Как рассказали в Администрации Павлово-Посадского городского округа, в группе 2 класса 1 место взяли Красавина Анастасия и Токанаев Виктор, в группе 3 класса – Дизенгова Светлана, в группе 4 класса – Шорбан Даниил, а в группе 5 и 6 класса – Комленко Мария.

После завершения конкурса всех участников поощрили сладкими подарками.

«Поздравляем наших юных пианистов и желаем дальнейших побед!» – поздравили ребят в Администрации Павлово-Посадского городского округа .

Отметим, что сегодня в Павлово-Посадском городском округе для ребят предоставлен широкий спектр возможностей развития творческих и спортивных талантов.