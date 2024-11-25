Юный спортсмен из Ивантеевки вошел в состав сборной команды РФ по боксу

Юный воспитанник спортивной школы «Ивантеевка» Богдан Бухов успешно одержал победу на турнире памяти Бориса Грекова, который проходил в Москве. Победа стала основанием для его вступления в состав сборной команды страны по боксу. Об этом на своей странице в ВК проинформировал тренер спортивной школы Антон Рыжиков.

Тренер также сообщил о достижениях еще одного боксера из Городского округа Пушкинский. Иван Кириллов показал высокий результат в весовой категории 40 кг, за что был награжден бронзовой медалью. Спортсмен в основной группе провел три боя. Он уступил лишь в полуфинальном поединке. Оппонентом стал спортсмен из Москвы.

Турнир в честь тренера начал проходить при его жизни. В этом году престижное соревнование состоялось в 34-й раз. Его участниками стали почти 250 боксеров в возрастной категории от 13 до 14 лет, которые прибыли в Москву из разных регионов России.

Согласно данным пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, более 240 тыс. учащихся региона занимаются спортивной деятельностью. Активности жителей Подмосковья способствовала региональная программа «Спорт — норма жизни», в рамках которой в учреждения поступает современное оборудование и инвентарь. Это повышает престижность спорта, позволяет жителям осваивать разные дисциплины и разнообразно проводить свой досуг.