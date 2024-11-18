Юным жителям Щелково, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

В преддверии новогодних праздников глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и прокурор Денис Зайцев провели торжественное мероприятие, на котором они вручили ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей.

В уходящем году для юных граждан были предоставлены 6 благоустроенных квартир. Дополнительно 12 ребят стали обладателями сертификатов, которые позволили им приобрести собственное жилье. Такого рода инициативы помогают детям адаптироваться к жизни вне учреждения и интегрироваться в общество. Вместе с ключами они получили возможность строить самостоятельное будущее.

Глава округа Андрей Булгаков пожелал каждому, чтобы это событие стало отправной точкой в новую, взрослую жизнь. Также он пожелал успеха и благополучия, подчеркивая важность мероприятия. Эта добрая инициатива уже стала традицией, направленной на поддержку данной группы населения.

В прошлом году в рамках аналогичной программы в Щелково было передано 16 благоустроенных квартир, а 3 человека смогли приобрести жилье, воспользовавшись сертификатами. Такие меры поддержки продолжают способствовать улучшению условий жизни детей, оставшихся без попечения родителей.