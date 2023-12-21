Юрист Хаминский назвал случаи, когда сотрудники ресторана вправе потребовать паспорт

На сегодняшний день поводов для идентификации личности стало очень много, и без главного удостоверения личности теперь почти никто из дома не выходит. Юрист Александр Хаминский рассказал, требуется ли паспорт в ресторане. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, основной вопрос заключается в том, какие сведения хранит в себе паспорт гражданина РФ, а также кто и каким образом эти сведения будет использовать, поскольку любые данные, относящиеся к конкретному лицу, считаются персональными, и их сбор, хранение и передача регулируются специальным законом.

Юрист добавил, что без согласия владельца персональные данные могут быть использованы исключительно в случаях, предусмотренных законом.

По его мнению, в случае с рестораном при бронировании столика человек заключает предварительный договор в устной форме и в этих целях передаете сведения о себе, поэтому паспорт могут спросить, как и при приобретении алкогольных напитков. Также предприятия общепита часто, чтобы привлечь клиентов, предлагают различные акции, в том числе связанные с празднованием дней рождения, в этом случае паспорт служит подтверждением факта.