Кабмин решил проверить, как самозанятые справятся с оплатой больничных

Инициатором выступило правительство, предложив провести эксперимент по добровольному страхованию самозанятых работников в системе обязательного социального страхования. Проект будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Для участия потребуется подать заявление в территориальный орган страховщика не позднее 30 сентября 2027 года.

Участникам предложат ежемесячно вносить в Социальный фонд ₽1 344 или ₽1 920. Годовая страховая сумма составит, соответственно, ₽35 тыс. или ₽50 тыс. — это более чем вдвое превышает общий объем уплаченных взносов.

По словам члена Комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерины Стенякиной, оформить взносы можно будет в приложении «Мой налог». Если самозанятый не будет пользоваться больничным, через 1,5 года его взнос снизится на 10%, а через 2 года — на 30%. В случае частых выплат тариф, наоборот, увеличат на 10–30%.

Как уточнил депутат Алексей Говырин, участие в программе будет полностью добровольным, а период страхования войдет в общий трудовой стаж. Он подчеркнул, что инициатива позволит самозанятым чувствовать себя защищеннее и не зависеть только от текущего дохода во время болезни.

