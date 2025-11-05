Как вернуть часть платы за некачественную горячую воду: есть простая инструкция

Жители России имеют право требовать перерасчет платы за горячую воду, если ее температура не соответствует установленным санитарным нормам. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что температура воды в системе централизованного горячего водоснабжения должна быть в диапазоне 65–70 градусов. Если показатель ниже, граждане могут обратиться в свою управляющую компанию с заявлением о проведении замеров и составлении акта.

В случае подтверждения факта отклонения температуры управляющая организация обязана сделать перерасчет. Если температура горячей воды ниже нормы, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса. При температуре ниже 40 градусов начисление производится как за холодную воду.

Кошелев добавил, что при бездействии управляющей компании граждане могут направить жалобу в государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или обратиться в суд для проведения независимой экспертизы.

