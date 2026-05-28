Календарь смерти: что такое проклятие Текумсе и чья злая воля забирала президентов США каждые 20 лет

Разбор одной из самых живучих исторических мистификаций Америки: почему лидеры США, избранные в круглые годы с двадцатилетним интервалом, гибли при исполнении обязанностей, и кто сумел разорвать это «индейское заклятие». Об этом пишет Русская семерка.

Кровавый корень легенды: битва при Типпекано

Истоки этой мистической теории уходят в 1811 год, когда армия губернатора Индианы Уильяма Генри Гаррисона разгромила индейский союз в битве при Типпекано и сожгла их поселение. Лидерами сопротивления коренных народов были братья Текумсе и Тенскватава (известный как Пророк). После гибели Текумсе в 1813 году его брат, по легенде, проклял Гаррисона и всех будущих американских лидеров.

Суть проклятия сводилась к тому, что Гаррисон станет президентом, но не закончит свой срок, а каждый последующий глава государства, избранный в год, делящийся без остатка на 20, будет умирать на посту, напоминая американцам о гибели индейского народа.

Семь смертей по календарному расписанию

Долгое время историческая реальность пугающе точно следовала тексту легенды. Семь американских лидеров подряд, выигравших выборы в «круглые» годы, ушли из жизни, находясь у власти. Примечательно, что пять смертей из этого списка пришлись непосредственно на середину XX века.

Хроника роковых совпадений выглядит следующим образом:

Уильям Генри Гаррисон (избран в 1840): Скончался в 1841 году от тяжелой пневмонии, простудившись во время затяжной двухчасовой инаугурационной речи под холодным дождем.

Авраам Линкольн (избран в 1860): Стал жертвой покушения и был застрелен в театре в 1865 году.

Джеймс Гарфилд (избран в 1880): Получил смертельное огнестрельное ранение в 1881 году.

Уильям Мак-Кинли (избран в 1900): Был застрелен анархистом в 1901 году.

Уоррен Гардинг (избран в 1920): Скоропостижно скончался от обширного сердечного приступа в 1923 году.

Франклин Рузвельт (избран в 1940): Умер в 1945 году от кровоизлияния в мозг на фоне затяжных болезней.

Джон Кеннеди (избран в 1960): Был смертельно ранен в Далласе в ноябре 1963 года.

Анализ аномалии: статистика против скептиков

Специалисты по теории вероятностей отмечают, что шанс на точное совпадение семи смертей подряд с идеальным 20-летним интервалом составляет один на миллионы, что делает эту цепочку статистически аномальной. Конспирологи даже выдвигали версии о тщательно замаскированных политических убийствах.

Однако историки и скептики смотрят на ситуацию прагматично: гибель четырех лидеров обусловлена сугубо острыми политическими кризисами в стране, а смерти Гаррисона, Гардинга и Рузвельта вызваны естественными медицинскими причинами и возрастом. Кроме того, документальные подтверждения существования проклятия отсутствуют — первые упоминания этой истории появились лишь в 1930-х годах в развлекательном сборнике Рипли «Хотите верьте, хотите нет».

Финал «заклятия»: кто выжил в роковые годы

Долгое время считалось, что проклятие действует до седьмого колена, и исторические события конца XX века это подтвердили. Цепочку смертей в 1980 году разорвал Рональд Рейган. На него было совершено жестокое покушение, пуля задела легкое, но политик выжил, полностью отработал два президентских срока и благополучно передал бразды правления преемнику.

В последующие годы закономерность окончательно сошла на нет:

Джордж Буш-младший (избран в 2000): Успешно избежал серьезных инцидентов и полностью отработал восемь лет в Белом доме.

Джо Байден (избран в 2020): Стал следующим в двадцатилетнем цикле, однако благополучно продолжил свою политическую деятельность.

В конечном итоге история о проклятии Текумсе осталась в культуре не столько как мистический факт, сколько как важное историческое напоминание о жесткой и драматичной цене, которую коренным народам пришлось заплатить в эпоху масштабного расширения американских границ на запад.