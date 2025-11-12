Калининградка требует компенсацию после потери двойни и удаления матки

Жительница Калининградской области подала иск против регионального перинатального центра, требуя ₽20 млн компенсации после трагических родов, в результате которых она потеряла двойню и лишилась матки. Об этом сообщает « Клопс ».

28-летняя Мария, проживающая в одном из поселков области, долгое время пыталась забеременеть и в начале года узнала, что ждет двойню. На 18-й неделе беременности у нее начались боли, и 18 июля женщину доставили в перинатальный центр.

Несмотря на лечение, беременность сохранить не удалось. Первая девочка родилась без признаков жизни, вторая умерла через 26 дней в реанимации. Врачи также провели женщине экстренную операцию, в ходе которой из-за кровотечения была удалена матка.

По словам Марии, роды прошли с нарушениями, и помощь ей оказали с опозданием. Совместно с адвокатом Еленой Арсентьевой она подала иск, в котором супруги требуют по ₽10 млн каждому в качестве компенсации морального и материального вреда.

Слушание дела назначено на 3 декабря в Центральном районном суде Калининграда.

