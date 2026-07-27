КамАЗ резко изменил планы: что заставило завод вернуть пятидневку

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» отказался от четырехдневной рабочей недели, которая действовала с марта 2026 года. С августа по октябрь предприятие продолжит работу в обычном режиме по пятидневному графику, пишет РИА Новости.

Соответствующий приказ отменил генеральный директор компании Сергей Когогин. Ранее неполная рабочая неделя была введена из-за изменения производственной ситуации.

Рост заказов позволил увеличить выпуск

В пресс-службе КамАЗа сообщили, что решение связано с увеличением количества заказов на ближайшие месяцы. Компания связывает положительную динамику с развитием продаж, расширением модельного ряда автомобилей семейства К5 и стабилизацией российского рынка грузовиков.

Представители предприятия отметили, что текущего объема заказов достаточно для работы в режиме полной пятидневной недели.

Производство увеличат до 160 машинокомплектов в день

После изменения графика среднесуточный темп производства на КамАЗе составит 160 машинокомплектов. В компании рассчитывают сохранить увеличенные объемы выпуска в ближайшие месяцы.