Кампус для педагогов лицея имени В. И. Долгих достроили в подмосковной Павловской Слободе

Инспекторы Главного управления государственного строительного комплекса Московской области по результатам итоговой проверки выдало заключение о соответствии проектной документации нового кампуса областного технолицея имени В. И. Долгих, где будут проживать педагоги.

Напоминаем, что данный кампус возвели в рамках реализации госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета. Застройщиком выступало ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Площадь трехэтажного педагогического общежития составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Внутри расположены почти сорок комфортных номеров: 29 — однокомнатных, 8 — двухкомнатных. В вестибюльной группе оборудованы колясочная, гардероб, помещения для стирки и глажки белья.

Также на территории образовательного учреждения строятся еще два общежития для студентов. В настоящее время их строительная готовность достигла уже сорока процентов.