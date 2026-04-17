Каникулы под присмотром: в Долгопрудном открыли запись в 10 школьных лагерей

Календарь отсчитывает последние учебные недели. На горизонте — лето, а вместе с ним и привычная для многих родителей головная боль: куда определить ребенка на время каникул, чтобы тот не болтался без дела и был под контролем. Управление образования администрации Долгопрудного предложило готовое решение.

В городе стартовала запись в дневные школьные лагеря. Принять детей от 7 до 15 лет готовы 10 образовательных учреждений. Режим работы максимально удобный для родителей, которые трудятся с утра до вечера: лагерь открыт с 8:00 до 17:00.

Организаторы обещают, что скучать не придется. В программе — спортивные соревнования, интеллектуальные турниры, кружки и мастер-классы на любой вкус. Запланированы также кинопоказы и выездные экскурсии. Детей сводят в музеи, театры и библиотеки. Кормить юных отдыхающих будут три раза в день.

Первый летний месяц выдастся горячим для многих школ. С 1 по 30 июня распахнут двери лагеря в школах № 1, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17. Июльская смена короче по числу учреждений: с 1 по 29 июля отдохнуть можно будет только в школе № 9.

Стоимость путевки составляет 8000 рублей. Для тех, кому не нужна полная смена, предусмотрен сокращенный режим — с 8:00 до 13:30. В этом случае ребенка покормят дважды, а стоимость путевки составит 5300 рублей.

Родителям или законным представителям, которые хотят записать ребенка, не нужно искать отдельные инстанции. Достаточно обратиться напрямую в выбранную школу — к директору или начальнику лагеря. Места распределяют в самих образовательных учреждениях.