«Мысль не отпускает»: Юлия Барановская призналась, что хочет стать мамой в четвертый раз

46-летняя ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская сделала неожиданное признание на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В беседе с корреспондентом Super она заявила , что хотела бы снова стать мамой.

Барановская призналась, что мысль о материнстве не отпускает ее. У телеведущей уже есть трое детей от бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. Старший сын Артем недавно отметил 20-летие, он уже взрослый самостоятельный молодой человек и часто появляется на светских мероприятиях вместе с мамой.

14-летняя дочь экс-супругов занимается танцами и в этом году окончила школу. Младший сын, которому в августе исполнится 14 лет, пошел по стопам отца — он увлекается футболом.

«Мои самые главные вложения в жизни — это мои дети. И мои самые главные достижения — три моих достижения. Надеюсь, что пока три, и будет больше. По крайней мере, я в это верю», — сказала Юлия.

Стоит отметить, что отношения самой Барановской с Аршавиным у телеведущий остаются ровными, хотя они расстались много лет назад. Недавно они вместе отметили 18-летие дочери Яны — это был настоящий семейный праздник. А в феврале этого года Юлия позволила себе ироничный выпад в адрес бывшего мужа, высмеяв его заработок.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина пойдет на выпускной в дизайнерском платье.