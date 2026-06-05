Подмосковный врач принял участие в международной конференции на тему хирургии стопы

Травматолог-ортопед Раменской больницы Глеб Валуев принял участие в международной конференции на тему вальгусного отклонения первого пальца стопы. Мероприятие прошло в очно-заочном формате в больнице аэрокосмического центра в Пекине, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Представитель Подмосковья выступил с докладом на тему «Биомеханика стопы и особенности малоинвазивной хирургической техники». В материале специалист отметил важность индивидуального подхода при сочетанных деформациях.

В рамках конференции была организована практическая программа. Участники провели совместные обучающие операции и поделились нюансами хирургической техники. Кроме того, прошли тематические дискуссии.

В завершение конференции участники отметили взаимный интерес в развитии долгосрочного партнерства и реализации совместных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за последние пять лет в регионе открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий.