Карапетян потребовал компенсацию за клевету от парламентариев Армении

Согласно информации, опубликованной на портале судебной информации datalex.am, предприниматель Самвел Карапетян обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против депутатов Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, представляющих правящую фракцию «Гражданский договор» в парламенте.

В своем иске Карапетян настаивает на том, чтобы депутаты публично извинились и дезавуировали распространенную ими информацию, которую он считает клеветнической. Речь идет о заявлениях, касающихся его предполагаемых связей с ФСБ России и незаконной экономической деятельности.

В качестве текста опровержения, который должны будут произнести ответчики, Карапетян предлагает следующую формулировку: «Я публично заявляю, что распространенные мной сведения являются клеветническими, ложными и не имеющими под собой оснований. Приношу свои извинения за их распространение».

Кроме того, истец требует взыскать с каждого из депутатов по 9 млн драмов (эквивалентно приблизительно $24 тыс.) в качестве возмещения морального вреда, причиненного оскорблением и клеветой, а также компенсировать судебные расходы, включающие государственную пошлину и оплату услуг адвоката.

Следует напомнить, что Карапетяну были предъявлены обвинения и он был задержан в Армении после того, как выразил поддержку Армянской церкви в связи с критикой в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен свою вину отрицает, утверждая о несостоятельности обвинений, выдвинутых армянскими властями.

Его позиция в поддержку церкви, по сообщениям, вызвала недовольство премьер-министра Пашиняна, который, как сообщается, опубликовал в социальных сетях ряд постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Ранее сообщалось, что в Армении приняли закон для национализации «Электросетей» бизнесмена Карапетяна.