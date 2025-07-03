В Армении приняли закон для национализации «Электросетей» бизнесмена Карапетяна

Предложенные партией власти «Гражданский договор» поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по регулированию общественных услуг» получили поддержку 65 парламентариев, 27 высказались против.

Оппозиционные силы, расценивающие данный процесс как незаконный и направленный на захват «Электросетей Армении», голосовали против принятия законов. Ранее, в среду, оппозиция настаивала на отзыве законопроектов, однако это предложение было отклонено. Руководство компании заявило о неправомерности национализации и выразило намерение бороться с ней всеми законными способами.

Согласно внесенным изменениям, регулятор имеет право начать административное разбирательство в случае возникновения угрозы безопасности в энергетическом секторе, нарушения прав потребителей или несоблюдения лицензионных требований.

Предложенные изменения предусматривают, что при добровольном отказе компании от лицензии комиссия может обязать ее продолжать деятельность или передать управление временному управляющему. Более того, председатель комиссии, начав административное производство, может самостоятельно назначить временного управляющего, которому перейдут все полномочия исполнительного органа лицензиата.

Также председатель комиссии сможет утверждать план по устранению выявленных нарушений и требовать от лицензиата его выполнения, созывать заседания высшего руководящего органа компании с утвержденной им повесткой, а также требовать внесения изменений в устав компании и замены членов руководящих органов.

В случае принятия решения о продаже компании, правительство, согласно принятым поправкам, получает приоритетное право на ее покупку. Для реализации этого права лицензиат должен уведомить правительство о своих намерениях осуществить сделку. Правительство имеет три месяца на то, чтобы воспользоваться своим преимущественным правом, уведомив об этом лицензиата.

Ранее сообщалось, что Пашинян пригрозил увольнениями за политическую активность в ЭСО.