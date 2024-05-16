Кардиолог из Красногорска переехала из съемной квартиры в собственную

Врач из городского округа Красногорск смогла приобрести «однушку» в новом доме благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что с самого детства Азиза Овезова мечтала стать медиком, в профильный ВУЗ она поступила сразу после окончания школы. В настоящий момент обладательница сертификата работает кардиологом в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница», а ее рабочий стаж подходит к 8 годам.

«Без сердца люди не живут, этот орган самый важный у человека. Люди приходят с жалобами на то, что болит сердце. Часто встречается нарушение ритма. После лечения видишь результат — улучшение состояния пациента и качества его жизни», — говорит она.

В Подмосковье Овезова жила в съемной квартире и, как признается, всегда мечтала о своей. Узнав о «Социальной ипотеке», она решила принять участие в программе. Теперь у женщины есть своя «однушка», где она полноправная хозяйка. Ремонт был частично сделан, а то, что пришлось доделать, она уже завершила и переехала.