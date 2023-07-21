Картаполов рассказал, каким будет призывной возраст для солдат срочной службы
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Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, каким будет во втором чтении проект об изменении призывного возраста.
Поправка коснется верхнего предела – теперь призывать будут до 30 лет, ранее – до 27. Нижняя граница останется прежней – 18 лет.
Каратаполов пояснил, что обсуждалось ее повышение, но все оставили, как прежде, потому что многие молодые люди хотят не откладывать службу в армии и отправиться в нее именно в 18 лет.
Таким образом, призывным будет возраст с 18 до 30 лет.
Новая норма должна заработать с весеннего призыва 2024 года.