Картаполов рассказал, каким будет призывной возраст для солдат срочной службы

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, каким будет во втором чтении проект об изменении призывного возраста.

Поправка коснется верхнего предела – теперь призывать будут до 30 лет, ранее – до 27. Нижняя граница останется прежней – 18 лет.

Каратаполов пояснил, что обсуждалось ее повышение, но все оставили, как прежде, потому что многие молодые люди хотят не откладывать службу в армии и отправиться в нее именно в 18 лет.

Таким образом, призывным будет возраст с 18 до 30 лет.

Новая норма должна заработать с весеннего призыва 2024 года.