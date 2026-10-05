Сирены прозвучат по всей Коми 7 октября: что нужно знать жителям

В Коми 7 октября проведут проверку региональной и муниципальных систем оповещения. В 10:40 по всей республике на три минуты включат сирены, после чего через громкоговорители и телевидение передадут речевые сообщения.

Сирены включат в 10:40

Проверка начнется в 10:40. Сирены будут работать в течение трех минут, после чего жители смогут услышать голосовые сообщения через системы оповещения и телевидение.

С 10:50 до 12:00 дополнительно проверят муниципальные системы. В этот период возможны повторные включения оборудования.

Жителей заранее призвали не паниковать из-за звуков сирен и дополнительных сигналов.

Что делать при сигнале «Внимание всем!»

Если сигнал застал человека на улице, необходимо остановиться и прослушать речевое сообщение.

Тем, кто находится дома, рекомендуется включить телевизор и получить информацию о ситуации и правилах поведения.

Проверка проводится для оценки работоспособности систем оповещения и не связана с возникновением чрезвычайной ситуации.