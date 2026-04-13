Карты не работают, сервис скромный: турэксперт рассказала, что надо знать об Абхазии при планировании отдыха

Абхазия — направление популярное, но отдых там сильно отличается от привычной Турции или Египта. Как объяснила в интервью радио Sputnik эксперт по туризму Майя Котляр, ехать туда за вылизанным сервисом — значит заранее обречь себя на разочарование. Абхазия — это не про «все включено» и аниматоров, а про смесь советского наследия, кавказского колорита и потрясающей природы. Даже отели, которые называют себя люксом, на поверку оказываются очень скромными, а сервис может быть нестабильным. Зато там есть атмосфера, человеческое отношение и ощущение, что все по-настоящему.

Она дала главный совет перед поездкой: берите наличные. Карты могут не работать в самый неподходящий момент. И приготовьтесь к тому, что многое здесь решается не через приложения и регламенты, а через личные контакты и по-человечески. Ключевой момент — уважение к местным жителям. Абхазцы — народ гордый, с сильным чувством собственного достоинства, но при этом невероятно гостеприимный. Однако гостеприимство включается только при взаимном уважении. Нельзя хамить, качать права, вести себя как потребитель. Разговаривать нужно спокойно, не перебивать старших (это плохой тон), избегать агрессивных споров. Мягкость и уважение здесь — валюта, которая откроет любые двери.

По словам турэксперта, находясь в этой стране, не стоит обсуждать политику. Абхазия — территория со сложной историей и непростыми судьбами. Не стоит критиковать страну в лицо, вспоминать старые обиды или проявлять агрессию и давление. Таким образом, если ехать в Абхазию за дикой природой, горами, морем и аутентичной атмосферой — поездка подарит наслаждение. Если ждать турецкого сервиса и потребительского отношения — ждет раздражение. Соблюдайте местные правила, будьте вежливы — и отдых пройдет прекрасно.

