Семейный отдых под угрозой: заработали новые правила въезда в Абхазию

Эксперты прогнозируют снижение числа отдыхающих из-за требования загранпаспортов для детей. У 75% россиян нет заграничных документов.

Введенные с 20 января новые пограничные требования для въезда в Абхазию могут привести к уменьшению количества российских туристов. Информацию распространяет RuNews24.ru.

Главное изменение коснулось несовершеннолетних путешественников. Теперь для пересечения границы детям, не достигшим 14-летнего возраста, необходимо иметь при себе заграничный паспорт. Прежде достаточно было предъявить обычное свидетельство о рождении.

Аналитики полагают, что ужесточение правил вынудит многие семьи с детьми искать альтернативные направления для отпуска. Проблема усугубляется тем, что у подавляющего большинства граждан России, а именно у трех четвертей, загранпаспорта отсутствуют. При этом Абхазия традиционно воспринималась многими как направление, близкое к внутреннему туризму, где не требуется заграничная документация.

Специалисты туристической отрасли опасаются, что республика может недосчитаться значительной части отдыхающих. Для сравнения, в прошлом году Абхазию посетили 1,6 миллиона человек. На этом фоне в селе Дурипш прошло традиционное культурное событие «Абхазское застолье».