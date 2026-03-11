Кавказ вместо Дубая: неожиданный совет турагентов на фоне ближневосточного кризиса

Эскалация на Ближнем Востоке внесла серьезные коррективы в планы российских туристов на 2026 год. Проблема коснулась не только тех, кто собирался непосредственно в зону конфликта, но и путешественников, привыкших летать в экзотические страны через крупные транзитные узлы региона. В группе компаний «Я-туроператор» (ЯТО) редакции рассказали, какие направления теперь под запретом, а где по-прежнему ждут российских гостей.

По информации экспертов, официальный «красный список» стран, куда лететь не рекомендуется, расширен. В него вошли ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Иран и Израиль. Туроператоры подчеркнули, что это повлияло не только на прямые рейсы, но и на стыковочные. Раньше через эти государства было удобно добираться до Мальдив, Шри-Ланки, Сейшел, Маврикия, ЮАР, Австралии и Индонезии. Теперь из массовых транзитных узлов остались, по сути, два — Стамбул и аэропорты Китая. Северная Африка и некоторые страны СНГ также работают как пересадочные пункты, но их пропускная способность гораздо ниже.

Несмотря на сложности, список доступных направлений остается внушительным. По словам туроператоров, стабильно принимают туристов Турция и Египет — это «база», которая никуда не делась. Прямые рейсы работают во Вьетнам и Таиланд, причем цены на этих направлениях предсказуемы. Стоит присмотреться к Индии и Китаю.

Кроме того, эксперты обратили внимание на российские направления, особенно Кавказ — Адыгею, Кавказские Минеральные Воды и Дагестан. По их мнению, сейчас отличный момент, чтобы открыть для себя эти регионы.

Сколько это стоит

Туроператоры предоставили примерную стоимость отдыха на двоих без учета перелета:

· Турция / Египет (7–10 ночей) — от 110 000 рублей. · Таиланд / Вьетнам — от 250 000 рублей. · Остров Хайнань (Китай) — от 280 000 рублей. · Индия — от 210 000 рублей.

Бюджетным вариантом станет отдых на Кавказе — от 85 000 рублей на двоих. Эксперты отмечают, что в таком путешествии нет валютных рисков, а сэкономить можно, отправившись в тур на машине или выбрав санаторий.