Каждая третья женщина сталкивается с этим: гинеколог о миоме матки

Миома матки диагностируется у трети пациенток после 35 лет, а в последнее время заболевание все чаще выявляют и у более молодых женщин. Доброкачественное образование не всегда требует операции, но игнорировать его нельзя — в запущенных случаях оно может привести к бесплодию, тяжелым кровотечениям и даже онкологическим рискам. Интернет-издание «Ямал-Медиа» совместно с экспертом разобралось, как распознать болезнь, какие методы лечения существуют и кто находится в зоне особого риска.

Врачи называют миому матки одним из самых частых гинекологических диагнозов. По сути, это доброкачественная опухоль, которая развивается из мышечного слоя органа. Несмотря на слово «опухоль», паниковать рано: в большинстве случаев образование ведет себя вполне мирно и не требует радикального вмешательства. Однако расслабляться тоже не стоит — при определенных условиях миома способна серьезно ухудшить качество жизни и помешать реализации репродуктивных планов.

Симптомы: когда стоит насторожиться

Главная коварство болезни — длительное бессимптомное течение. Многие женщины годами живут с узлами и даже не подозревают об их существовании. Однако со временем могут проявиться тревожные сигналы:

боли внизу живота — ноющие, схваткообразные или резкие;

обильные менструации и кровотечения между циклами;

тошнота, повышение температуры, нарушения работы мочевого пузыря и кишечника.

Последние три симптома требуют экстренной диагностики, чтобы исключить аппендицит, внематочную беременность или перекрут кисты яичника.

Расположение решает все

Международная федерация акушерства и гинекологии выделяет восемь типов миомы в зависимости от того, как узел расположен относительно стенки матки. Одни растут наружу и долго себя не проявляют, другие — вглубь полости и доставляют дискомфорт уже при размере в полсантиметра. Именно такие узлы чаще всего становятся причиной маточных кровотечений и требуют удаления.

Узлы, расположенные в толще мышц, оценивают по динамике роста. Если образование не превышает 3-4 сантиметров и не увеличивается быстрее сантиметра в год, за ним достаточно наблюдать. Резкий рост — повод для более пристального внимания и возможного хирургического вмешательства. Причем удалить такой узел можно без единого разреза: гистерорезектоскопия позволяет зайти в полость матки через оптическую систему и убрать образование изнутри.

Когда операция неизбежна

Не всякая миома требует скальпеля. Однако есть четкие показания к хирургии:

обильные кровопотери, провоцирующие анемию;

хронические тазовые боли;

сдавление соседних органов — прямой кишки, мочевого пузыря;

размер узла более 4 сантиметров;

быстрый рост или увеличение опухоли в постменопаузе;

бесплодие и нарушение репродуктивной функции.

Особое внимание — узлам на тонкой ножке. Они могут перекрутиться, вызывая острую боль, и тогда операция становится вопросом экстренности.

Методы лечения: от таблеток до инноваций

Подход к терапии всегда индивидуален. Врач учитывает возраст, размер и локализацию узлов, планы на беременность и выраженность симптомов. Вариантов несколько:

Консервативная терапия — гормональные препараты снижают уровень эстрогенов и тормозят рост образований. Но такое лечение показано не всем, часто достаточно регулярного наблюдения.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — малоинвазивная процедура, при которой перекрываются сосуды, питающие узел, и он постепенно уменьшается.

ФУЗ-абляция — разрушение тканей опухоли сфокусированным ультразвуком под контролем МРТ.

Хирургия — от органосохраняющих операций (миомэктомия) до полного удаления матки в тяжелых случаях.

Факторы риска и профилактика

Сегодня миому все чаще находят у женщин до 30 лет. Среди причин — гормональные сдвиги, наследственная предрасположенность и врожденные особенности чувствительности клеток к эстрогенам. Но есть и управляемые факторы.

Избыточный вес и нарушения углеводного обмена стимулируют рост узлов. То же самое касается курения. Регулярное УЗИ — раз в год — помогает держать руку на пульсе и вовремя заметить изменения. Особое внимание стоит уделить характеру менструаций: если они становятся слишком обильными, визит к гинекологу откладывать не стоит.

В постменопаузе наличие миомы повышает риски рака эндометрия, яичников и даже саркомы матки. Чем раньше выявлена проблема, тем выше шансы на успешное лечение и сохранение репродуктивного здоровья.