Миллионы россиян без классики? Машков опасается продажи советского наследия недружественным странам

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и директор театра «Современник», народный артист РФ Владимир Машков выступил с необычной инициативой, пишет The Voice. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) он предложил приравнять выдающиеся литературные произведения к объектам культурного наследия, которые охраняются государством.

По мнению Машкова, такой шаг позволит защитить классику от произвола наследников, особенно тех, кто покинул страну.

Актер привел два конкретных примера проблем, с которыми столкнулся его театр. Первый — наследник драматурга Александра Володина Владимир Лифшиц, который живет в США. После начала специальной военной операции (СВО) он перестал выдавать разрешения на использование пьес отца.

Второй пример — ситуация с наследником Александра Галича Григорием Михновым-Вайтенко*. Театр вынужден перечислять ему вознаграждение с соблюдением всех бюрократических процедур.

«Такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентом был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения?» — задался вопросом Машков.

Он опасается, что в будущем наследники могут не только запрещать постановки, но и продавать права на советское литературное наследие недружественным странам. По мнению Машкова, это лишит миллионы россиян доступа к великим произведениям. Артист уверен, что государство должно взять под защиту культурное достояние, чтобы оно оставалось доступным для всех.

Ранее актриса Мария Машкова показала фотографии с подросшей дочерью.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.