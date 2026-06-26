Сергей Зверев рассказал о стрессовом перелете с Волочковой

Стилист Сергей Зверев дал откровенное интервью, в котором поделился забавными и неожиданными историями из своей жизни. Как пишет KP.RU, одной из них стал совместный перелет с балериной Анастасией Волочковой.

Как рассказал Сергей, эта поездка стала для него настоящим источником стресса. В аэропорту он решил прочитать балерине лекцию о дисциплине и поведении, но, когда обернулся — Волочкова исчезла. Позже она вернулась и объяснила, что искала носочки. Однако Зверев уверен: на самом деле она отвлеклась на другого мужчину.

«Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%!» — рассказал Зверев.

Стоит отметить, что дружба Сергея и Анастасии зародилась еще в те времена, когда балерина была на пике своей карьеры в Большом театре. Зверев, будучи свидетелем ее успехов, с теплотой вспоминает ту самую «невероятно красивую, роскошную» Настю.

Особенно ярко их дружба проявляется в трудные моменты. Зверев не раз выступал в роли защитника Волочковой. Он называл программу «Пусть говорят», где ее критиковали, «расстрелом», а саму балерину — жертвой травли.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова определилась с выбором мужа в шоу «Свадьба вслепую».