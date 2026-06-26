Стало известно, сколько заработала компания звезды «Нюхача» Макеевой

Звезда «Нюхача», актриса Анастасия Макеева решила попробовать себя в бизнесе. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», она зарегистрировала компанию ООО «ПЦ „Крылья“» в ноябре 2024 года. Основное направление — звукозапись и издание музыкальных произведений.

Отмечается, что уже через год работы компания показала неплохие результаты. Выручка составила 925 тысяч рублей, а чистая прибыль — 771 тысяча рублей.

Генеральным директором компании стал муж артистки Роман Мальков. Его назначили на эту должность в январе 2025 года. Супруги вместе управляют бизнесом. Пока компания небольшая, но первый год работы показал, что направление выбрано верно.

Пока рано говорить о масштабных успехах, но старт получился уверенным, отмечают эксперты. Прибыль почти в 800 тысяч рублей при скромных вложениях — хороший знак для начинающего предпринимателя. Возможно, в следующем году компания расширит деятельность и порадует новыми проектами.

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