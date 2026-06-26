Похоронить в лесу и сесть на ₽700 тыс: юрист объяснил, почему нельзя закапывать питомца на даче или в поле

Похоронить любимую собаку в лесу или на даче — не просто нарушение, а риск штрафа до ₽700 тыс и даже уголовного дела, предупредил юрист Николай Метелица. Об этом сообщает REGIONS .

Ветеринарные правила Минсельхоза РФ не оставляют лазеек: ни лес, ни поле, ни овраг, ни берег водоема, ни даже собственный участок не подходят для захоронения. Причина — инфекции, которые могут передаваться от павшего животного диким зверям, домашним собакам и человеку. За нарушение административный штраф для граждан — от ₽4 до ₽5 тыс, для должностных лиц — до ₽40 тыс, а для организаций — до ₽700 тыс.

Если же гибель питомца связана с жестокостью или захоронение сочтут надругательством, может наступить уголовная ответственность по статье 245 УК РФ вплоть до лишения свободы.

Единственный легальный способ — кремация в специальной печи. Ее проводят государственные ветклиники или лицензированные организации. Многие предлагают индивидуальную процедуру с выдачей праха и даже фотоотчетом. По словам Метелицы, это не только законно, но и гуманно: вы сохраняете память, а не рискуете, что тело разроют звери или оно станет источником заразы. Стоимость услуги доступнее, чем кажется, а альтернатива — огромные штрафы и угрызения совести.

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