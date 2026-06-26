Потеряете баллы и деньги: подмосковный юрист предупредил о новых правилах ухода за пожилыми

Подмосковные семьи, которые годами ухаживают за пожилыми родственниками старше 80 лет, рискуют потерять пенсионные баллы и надбавки, если не разберутся в новых правилах — с 2025 года выплаты перестали приходить напрямую ухаживающему, а с 2027 года заработает система долговременного ухода, о которой до сих пор мало кто знает. Об этом сообщает REGIONS .

С 2025 года ухаживающие за пожилыми старше 80 лет и инвалидами I группы больше не получают ₽1200 на руки — теперь это надбавка к пенсии самого пожилого, а ухаживающему начисляют 1,8 пенсионных балла за год. Но баллы сгорают, если не подтверждать статус ежегодно через Госуслуги или МФЦ.

С 2027 года по всей России заработает система долговременного ухода — до 50 услуг по уходу, которые можно оформить через «социальное казначейство». Требования к ухаживающему: неработающий, старше 14 лет, без статуса ИП и пособия. Если устроитесь на работу — в 5 дней сообщите в СФР, иначе вернете баллы.

Юрист Николай Метелица советует не откладывать оформление: чем раньше подтвердите уход, тем больше баллов накопите для своей пенсии. А с 2027 года пожилой родственник получит реальную господдержку. Узнайте свой статус сегодня, чтобы не потерять будущую пенсию.

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