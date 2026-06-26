Утро на Южном озере: глава Черноголовки собрал жителей и запустил здоровую традицию

Глава Черноголовки Роман Хожаинов предложил жителям наукограда начинать утро с пользой — на берегу Южного озера. В соцсетях он опубликовал призыв присоединиться к открытой утренней зарядке, которую провел лично. Так глава округа не только показал пример активного образа жизни, но и дал старт новой городской традиции на обновленной общественной территории, пишет REGIONS со ссылкой на пост в официальных соцсетях.

Науку — спортом, а утро — энергией. Глава Черноголовки Роман Хожаинов вышел на берег Южного озера с одной целью — разбудить горожан не только словом, но и делом. В своем посте в социальных сетях он пригласил всех желающих присоединиться к утренней зарядке на свежем воздухе. И, судя по первым откликам, идея нашла живой отклик.

Место выбрано не случайно. Южное озеро сегодня — не просто живописный уголок, а настоящий спортивный кластер. С утра здесь кипит жизнь: любители волейбола, тенниса и баскетбола оккупируют новые площадки, бегуны наматывают круги по 11 километрам пешеходных и велодорожек, а поклонники воркаута штурмуют турники и ниндзя-трек. Есть здесь и зоны для скандинавской ходьбы, йоги и тренировок на тренажерах — и все это абсолютно бесплатно.

Благоустройство территории завершилось в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Водоем преобразился до неузнаваемости: появились песчаный пляж с белым песком и шезлонгами, амфитеатр у пирса и четкое зонирование пространства — для прогулок, отдыха и спорта. Именно в последней зоне глава округа и проводил свою разминку, показывая, что доступ к здоровому образу жизни есть у каждого.

Теперь у черноголовцев появился еще один повод собраться у озера — не только для тренировок, но и для общего ритуала, который может стать новой визитной карточкой наукограда.