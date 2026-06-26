Отдых у воды без переплаты: Наро-Фоминск вошел в тройку самых доступных локаций Подмосковья

Этим летом арендовать загородный дом с бассейном в Наро-Фоминском округе можно в среднем за 12,4 тысячи рублей в сутки. Такая цена вывела муниципалитет в тройку самых бюджетных локаций Подмосковья вместе с Икшей и Волоколамском, пишет REGIONS . Местные риелторы отмечают: спрос на июль и август уже активно бронируется, а арендаторов привлекает не только цена, но и удобная транспортная доступность с хорошей экологией.

Отдых за городом с собственным бассейном перестал быть привилегией для избранных. В этом году Наро-Фоминский округ уверенно вошел в число лидеров по доступности такого формата отдыха. По данным аналитиков, средняя суточная ставка здесь составляет 12,4 тысячи рублей, что значительно ниже многих разрекламированных локаций.

Самый широкий выбор предложений — в Селятине, Атепцеве, Таширове, Каменском и деревне Головково. Цены варьируются в зависимости от уровня комфорта. В Селятине и Атепцеве аренда стартует от 10 тысяч рублей за сутки, в Таширове и Каменском — от 12 тысяч, а в Головково можно найти варианты даже за 8,5 тысячи. Если хочется большего — крытые бассейны и полноценные СПА-зоны, — стоимость поднимается до 18–20 тысяч в сутки.

Агент по недвижимости Ольга Ефименко поясняет: популярность Наро-Фоминска не случайна. Здесь хорошая экология, близость лесов и водоемов, а до столицы добираться удобно. При этом цена заметно ниже, чем в премиальных поселках, но качество отдыха не страдает — многие дома оборудованы подогреваемыми бассейнами, беседками с мангалами и детскими зонами.

В тройку самых бюджетных локаций также вошли Икша (в среднем 9,1 тысячи рублей), Волоколамск (10,62 тысячи) и село Троицкое (11 тысяч). Правда, аналитики уточняют: низкие ставки там объясняются скромными размерами домов и бассейнов, а также меньшим набором дополнительной инфраструктуры. Самые дорогие варианты — в Марфино, Черноголовке и Можайске, где цены достигают 21,8 тысячи рублей за сутки. Но, как ни странно, наибольший рост спроса в этом году зафиксирован не там, а в Серпухове, Королеве и Тучкове — эти локации набирают обороты, несмотря на более высокие средние чеки.