Премиальные авто с пробегом стали доступнее жителям Подмосковья

Весной 2026 года вторичный рынок премиальных автомобилей в Московской области пережил настоящий всплеск интереса. Спрос на люксовые машины с пробегом вырос более чем на треть, при этом классические немецкие бренды столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны технологичных китайских марок. Аналитики «Авито Авто» зафиксировали не только изменение предпочтений, но и снижение цен на ряд популярных моделей — в некоторых случаях экономия достигает полумиллиона рублей. Результаты этого исследования публикует REGIONS .

Подмосковные автолюбители этой весной все чаще обращают внимание на подержанные автомобили премиального сегмента. За три месяца спрос на такие машины увеличился на 36,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена элитного авто с пробегом в регионе сейчас составляет 5,7 миллиона рублей.

Традиционные лидеры — BMW и Mercedes-Benz — по-прежнему доминируют по количеству предложений, занимая 28% и 25% рынка соответственно. Однако настоящий рывок демонстрируют бренды из Китая. Спрос на Voyah вырос в 2,5 раза, на EXEED — вдвое, на Genesis — на 95%, на Tank — на 64%, а на Zeekr — на 40%. В модельном рейтинге бестселлером стал кроссовер Voyah Free, который обогнал по темпам роста даже легендарный Mercedes-Benz G-класс.

Среди самых популярных моделей у жителей региона — Mercedes-Benz E-класс со средней ценой 3,7 миллиона рублей. В десятку также вошли BMW 5 серии, X5, X3, Lexus RX, а также представительские седаны BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-класса. При этом самым дорогим брендом в пятерке остается Land Rover (7,2 млн рублей), а Audi — самым доступным (4,4 млн).

Для тех, кто присматривался к покупке, весна принесла приятные сюрпризы. Ряд моделей заметно подешевели. Лидером по снижению цены стал Mercedes-Benz V-класс — минус 12%, теперь он стоит 8 миллионов. Voyah Free потерял 9% (до 3,6 млн), Mercedes-Benz GLS-класс — 6% (до 7,4 млн). Немного снизились цены и на BMW 7 серии (минус 5%, до 5,1 млн) и BMW X7 (минус 1%, до 10,1 млн).

Таким образом, покупка подешевевших моделей позволяет сэкономить от 350 до 500 тысяч рублей. Учитывая, что премиальный сегмент теперь занимает более 14% всего вторичного рынка, ликвидность таких машин в Подмосковье остается высокой, а покупка становится не только статусной, но и инвестиционно привлекательной.