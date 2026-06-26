Премиальные авто с пробегом стали доступнее жителям Подмосковья
REGIONS: спрос на люксовые машины в Подмосковье вырос почти на 37%
Фото: [Подмосковье сегодня/Полина Крачун]
Весной 2026 года вторичный рынок премиальных автомобилей в Московской области пережил настоящий всплеск интереса. Спрос на люксовые машины с пробегом вырос более чем на треть, при этом классические немецкие бренды столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны технологичных китайских марок. Аналитики «Авито Авто» зафиксировали не только изменение предпочтений, но и снижение цен на ряд популярных моделей — в некоторых случаях экономия достигает полумиллиона рублей. Результаты этого исследования публикует REGIONS.
Подмосковные автолюбители этой весной все чаще обращают внимание на подержанные автомобили премиального сегмента. За три месяца спрос на такие машины увеличился на 36,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена элитного авто с пробегом в регионе сейчас составляет 5,7 миллиона рублей.
Традиционные лидеры — BMW и Mercedes-Benz — по-прежнему доминируют по количеству предложений, занимая 28% и 25% рынка соответственно. Однако настоящий рывок демонстрируют бренды из Китая. Спрос на Voyah вырос в 2,5 раза, на EXEED — вдвое, на Genesis — на 95%, на Tank — на 64%, а на Zeekr — на 40%. В модельном рейтинге бестселлером стал кроссовер Voyah Free, который обогнал по темпам роста даже легендарный Mercedes-Benz G-класс.
Среди самых популярных моделей у жителей региона — Mercedes-Benz E-класс со средней ценой 3,7 миллиона рублей. В десятку также вошли BMW 5 серии, X5, X3, Lexus RX, а также представительские седаны BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-класса. При этом самым дорогим брендом в пятерке остается Land Rover (7,2 млн рублей), а Audi — самым доступным (4,4 млн).
Для тех, кто присматривался к покупке, весна принесла приятные сюрпризы. Ряд моделей заметно подешевели. Лидером по снижению цены стал Mercedes-Benz V-класс — минус 12%, теперь он стоит 8 миллионов. Voyah Free потерял 9% (до 3,6 млн), Mercedes-Benz GLS-класс — 6% (до 7,4 млн). Немного снизились цены и на BMW 7 серии (минус 5%, до 5,1 млн) и BMW X7 (минус 1%, до 10,1 млн).
Таким образом, покупка подешевевших моделей позволяет сэкономить от 350 до 500 тысяч рублей. Учитывая, что премиальный сегмент теперь занимает более 14% всего вторичного рынка, ликвидность таких машин в Подмосковье остается высокой, а покупка становится не только статусной, но и инвестиционно привлекательной.